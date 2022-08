​Give 1 Project : Adama Kane DIALLO copté dans le comité exécutif national

Le président du mouvement Ndar Ca Kanam a été intégré parmi les 15 des membres du comité exécutif national Give 1 Project dont il est le responsable régional dans le Nord. Cette instance oriente les activités et la politique d’encrage de jeuf zone.



Une marque de confiance que l’entrepreneur social Thione NIANG a adressée au Saint-Louisien en reconnaissance à son engagement au service de sa communauté. Le conseiller municipal a lancé auprès de M. NIANG le plaidoyer pour l’érection d’une bibliothèque communale à Saint-Louis.



« Cela va renforcer la lecture et l’éducation auprès de la jeunesse », a-t-il dit. « Ce sera l’opportunité de créer un cadre d’encadrement et formation des femmes et jeunes du département de Saint-Louis », estime Adama Kane DIALLO qui annonce l’implantation de Jeuf zone dans la zone de Podor.



« Nous proposons dans le déploiement dans la vallée du fleuve Sénégal. Cela va généraliser l’emploi et familiariser la jeunesse à l’entrepreneuriat », a-t-il dit, en faisant part d'une visite prochaine de M.NIANG dans la ville tricentenaire.



