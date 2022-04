​Hôpital Amadou Sakhir MBAYE : cascade de sanctions après le limogeage du Directeur. Le procureur sort le bâton.

Huit 8 agents de l’hôpital Amadou Sakhir MBAYE ont été cueillis hier par la Police, a-t-on appris. La sage-femme et l’équipe gynécologique ont été suspendus par Abdoulaye DIOUF SARR qui tiendra une déclaration sur l’affaire, aujourd’hui. En Conseil des ministres, Macky SALL a annoncé le limogeage d’Amadou Gueye Diouf, le directeur. Le procureur de Louga qui s’est saisi du dossier parle « d’extrêmes gravités des faits dénoncés ».



Un rapport de la Direction de la santé assistée par la chaire de gynécologie de l’UCAD reproche à la sage-femme et à l’infirmière, un déficit dans la qualité des soins reçue par la défunte, une insuffisance de son diagnostic et la surveillance de la victime ainsi qu’une non-évaluation du risque non-optique.



Il faut rappeler que c’est le même scénario qui s’est déroulé dans cette institution sanitaire après la tragédie des bébés morts brûles, toujours à Louga.





