​Incident gazier au large du Sénégal et de la Mauritanie : Une coordination renforcée pour limiter les risques

" Dans la nuit du 19 au 20 février 2025, l’opérateur énergétique BP a signalé une fuite de gaz sur le puits A02 du champ offshore Grand Tortue Ahmeyim, situé à environ 120 km des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Ce puits, qui n’était pas encore opérationnel, fait désormais l’objet d’une surveillance et d’un suivi technique rigoureux par les autorités des deux pays concernés", noté un communiqué du Ministère sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, et du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique.



Face à cet incident, les autorités ont exigé de BP la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour contenir la fuite et éviter tout impact écologique.



Pour assurer un suivi optimal, plusieurs moyens de surveillance aériens, sous-marins, sattélitaires et maritimes sont annoncés, note le document publié vendredi.



L’État du Sénégal a fermement demandé à BP " d’appliquer les meilleures pratiques de l’industrie pétrolière internationale, conformément au cadre légal et contractuel en vigueur. L’opérateur a d’ores et déjà identifié des solutions techniques pour réparer la fuite et travaille activement à leur mise en œuvre dans les plus brefs délais".



Les administrations sénégalaises et mauritaniennes assurent un suivi étroit et coordonné de la situation. Elles collectent des données précises pour informer l’opinion publique de manière claire et transparente. Un rapport régulier sur l’évolution de l’incident et les mesures prises sera communiqué afin de garantir une information accessible à tous.





NDARINFO.COM