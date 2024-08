UGB : une randonnée sur l’île de NDAR pour renforcer la cohésion et le dialogue au sein du campus

La seconde phase d’un programme de réduction de la violence politique, de la prévention et de la résolution pacifique des conflits, mis en œuvre par la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES) se poursuit.



Le programme soutenu par l’USAID dans le cadre de son "NJIITU JAMM" a convié la communauté universitaire de Saint-Louis autour d’une randonnée de renforcement des liens sociaux. Une occasion pour les ambassadeurs de la paix formés par le projet d'adresser des messages forts allant dans le sens d’intensifier le dialogue et la cohésion au sein du campus.



Le recteur Magatte NDIAYE qui présidait l’activité a adressé une mention de satisfecit à l’ensemble des services qui ont contribué à la tenue de cette communion sportive, en invitant les forces vives de l’UGB à s’approprier de cette dynamique. « Les universités ont une mission essentielle. Il s’agit de faire revenir la paix pour que nous parvenions à avoir un calendrier académique stabilisé et rattraper le retard enregistré dans le déroulement de nos enseignements », a-t-il dit.