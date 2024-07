Présidentielles américaines : Biden se retire de la course et décide de soutenir ....

A 81 ans, Joe Biden rejoint ainsi le club très restreint des présidents américains sortants ayant jeté l’éponge alors qu’ils briguaient un second mandat. Mais il est le premier à le faire aussi tard dans la campagne. Le seul, aussi, à devoir abandonner en raison d’interrogations sur son acuité mentale.



Cette annonce choc, même si elle était attendue malgré les dénégations répétées du principal intéressé, bouleverse une campagne qui a déjà connu de nombreux rebondissements, au premier rang desquels la tentative d’assassinat contre Donald Trump, le 13 juillet.



Il faut maintenant trouver un ou une remplaçante à M. Biden, qui était censé être intronisé lors de la convention de son parti, mi-août à Chicago. Sa vice-présidente, Kamala Harris, serait un choix naturel, mais pas automatique, pour devenir la candidate des démocrates.



Le dernier mot revient aux délégués du Parti démocrate, 3 900 personnes au profil très varié et, pour la plupart, complètement inconnues du grand public.



Dans un post sur X, le président américain apporte son soutien à Kamala Harris :



« Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et c’est la meilleure décision que j’ai prise. Aujourd’hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump. »