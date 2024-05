​Jean-Jacques BANCAL magnifie la "montée en puissance" du Centre de Référence aux Métiers du Tourisme de Saint-Louis

Les rideaux sont tombés vendredi sur l’atelier de renforcement de capacités destiné aux cuisiniers, organisé par le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRTM) en partenariat avec le Lycée Hôtelier International de Lille. Plus d’une quinzaine de pratiquants venus d’hôtels de Saint-Louis et de la Petite-Côte ont participé à ses sessions animées par un chef-cuisiner Lillois.



« Cet un atelier nous permet de monter que nos jumelages fonctionnent », a dit Jean-Jacques BANCAL qui évoquait les liens séculaires qu'entretiennent Saint-Louis du Sénégal et la capitale des Flandres. « Cela montre aussi que le centre fonctionne. Je me réjouis de la joie affichée des cuisiniers et des serveurs qui ont pris part à la formation », a-t-il dit après avoir présidé la cérémonie de remise des parchemins.



Le membre du Conseil d’administration de l’école a adressé une mention de satisfecit et d’encouragement à la direction de l’école, porteuse de cette dynamique novatrice appelée à se perpétuer.



« Nous sommes fiers de cette école qui monte en puissance. Grâce à cette capacitation, mes employés deviennent plus professionnels », a indiqué M. BANCAL. Le promoteur Hôtelier souhaite une « bonne continuation » au Centre, en priant pour la tenue de sessions similaires au profit des professionnels du secteur.