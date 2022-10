​L’Allemagne dégage 83,9 milliards pour le Sénégal

L’Allemagne a dégagé une importante enveloppe à l’issue de l’édition 2022 des négociations intergouvernementales avec le Sénégal. L´Allemagne attribue au Sénégal la somme de 83,9 milliards FCFA dont 44,6 milliards FCFA en appui budgétaire, pour renforcer la résilience du pays face aux multiples chocs extérieurs et lutter contre le changement climatique ; 39,3 milliards FCFA pour financer des projets dans les domaines de la modernisation de l’Administration, l’accès au financement et le développement des MPME, la formation professionnelle, les énergies renouvelables, le développement urbain durable et la production de vaccins.



Pour l´Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal Sönke Siemon, soutenir le Sénégal dans la gestion des crises était l'objectif des deux jours de discussions. Quant au chef de la délégation allemande, Directrice générale du département Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Mme Birgit Pickel, ensemble, il a été possible pour les deux pays de faire progresser l’extension des énergies renouvelables qui ont atteint aujourd’hui environ 30%. Ainsi elle réaffirme l’engagement de l’Allemagne pour soutenir le Sénégal dans une transition énergétique juste.



Le Secrétaire général du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Allé Nar Diop estime que la décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale par le recours aux appuis budgétaires, marque un tournant décisif de notre partenariat.