​Les douanes du Nord satisfaites du dynamisme de ses partenariats

La Journée Internationale des Douanes a été célébrée vendredi à Saint-Louis par sa direction régionale en présence d’autres composantes de forces de défense et de sécurité et sous la présidence du Gouverneur de région.



Cette commémoration, axée sur le thème « pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs », a été une occasion de revisiter « l’historique de notre collaboration avec le secteur privé, public et les nouveaux partenariats, en fonction des défis nouveaux », soutient le Colonel Ousmane KANE, directeur des Douanes du Nord.



« L’administration des douanes est à la croisée de chemins », a reconnu le Colonel KANE. « Par rapport au partenariat avec le secteur, nous sommes heureux de constater que notre partenariat de plus en plus un partenariat innovant, dynamique structuré à travers de le comité d’entrepreneuriat », s’est-il félicité.