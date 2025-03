Économie solidaire : Ousmane Sonko annonce des Coopératives productives à Saint-Louis et dans six autres villes

Dans le cadre de la Vision 2050 et pour concrétiser l’équité territoriale dans les politiques publiques, le président Ousmane Sonko a officiellement lancé à Koumpentoum le programme des Coopératives productives solidaires. Ce projet vise à favoriser le développement économique et social de plusieurs régions du Sénégal, notamment Saint-Louis, Kédougou, Kolda, Tambacounda, Matam, Podor et Ziguinchor.



Selon le chef du Gouvernement , cette initiative s’inscrit dans une démarche de justice sociale et d’inclusion, en tenant compte des vulnérabilités spécifiques de certaines couches de la population, notamment les jeunes et les femmes.



« Le projet, bien sûr, tient compte des grandes vulnérabilités qui touchent certaines couches, particulièrement les jeunes et les femmes, et aura à cœur d’intégrer les dimensions sociales spécifiques. »



Ousmane Sonko a également insisté sur l’importance d’une inclusion totale des personnes à mobilité réduite dans le développement économique local. Il a affirmé que ces citoyens bénéficieront d’une attention particulière et d’un accompagnement adapté, afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la dynamique économique nationale.



« Je tiens à souligner qu’une attention particulière, une priorité absolue, sera accordée aux personnes à mobilité réduite », a-t-il dit.



Le programme des Coopératives productives solidaires vise à favoriser l’auto-emploi et l’entrepreneuriat local, en accompagnant les jeunes et les femmes dans la création et la gestion de projets économiques, à réduire les disparités territoriales en développant des pôles économiques dans les villes ciblées et à encourager la production locale et renforcer l’autosuffisance dans plusieurs secteurs d’activité.





Il ambitionne également de créer des synergies entre les coopératives, en mettant en place un réseau de soutien et de partage d’expériences.