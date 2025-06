Inondations, déchets, climat : Saint-Louis à l’épreuve des enjeux environnementaux

La ville de Saint-Louis est confrontée à plusieurs défis environnementaux majeurs, notamment les changements climatiques, les inondations et la mauvaise gestion des déchets, y compris électroniques.

Malgré les efforts des autorités locales, ces problèmes persistent et impactent considérablement les activités socioéconomiques de la ville tricentenaire.

Pour de nombreux acteurs, des actions concrètes et urgentes sont nécessaires afin de protéger l’environnement et promouvoir un développement durable à Saint-Louis.