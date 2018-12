​Les unités mobiles d’habitation présentées aux sinistrés de Khar Yalla (vidéo)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relèvement d’urgence des populations de la Langue de Barbarie (SERRP), des mesures globales de ont été ont été prises. En vue de sécuriser les impactés de la mer recasés sur le site de KHAR YALLA et au camp « Gazeille », l’État du Sénégal et la Banque mondiale ont engagé un projet de relogement d’urgence d'un coût de 19 milliards de FCFA. En attendant la construction de logements en dure, des unités mobiles d’habitation accueilleront les sinistrés sur un site identifié à Diougob. Au cours d’une cérémonie présidée par des élus des Communes de GANDON et Saint-Louis, des experts de l’Agence de Développement municipal (ADM) et de l’UNOPS, les caractéristiques de ces unités ont été dévoilées ...