​Lésés par le PEJA, les artisans de Saint-Louis, découragés, se révoltent

Les artisans de Saint-Louis ne digèrent plus les irrégularités notées au terme de la mise en œuvre du Projet d’employabilité des jeunes par l’apprentissage (PEJA). « Nous avons rempli notre devoir et avons subi correctement la formation. Certains de nos apprentis ont été reçu leurs émoluments, d’autres ont été laissés en rade », renseigne Mamadou GUÈYE, couturier-modéliste au marché de Ndar Toute.



« Sur plus de 400 maîtres-artisans de Saint-Louis, seuls 40 personnes ont reçu leur financement », a-t-il ajouté. « On nous a vendu le matériel avec des prix exorbitants. Une machine à coudre de 150.000 FCFA, nous a été livrée à 215.000 FCFA », confie M. GUÈYE.



Les artisans refusent d’être pris en charge « à compte-goutte » par ce programme du Gouvernement. « C’est au terme de larges concertations que nous avions décidé d’être enrôlé. Qu’ils nous remettent nos moyens ou qu’ils attendent que tout soit complet pour nous prendre en charge », exigent-ils.