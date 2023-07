​Loi sur le contenu local : un « cadre juridique prometteur », selon Alioune Badara SAMB (vidéo)

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a rappelé mercredi les initiatives du Gouvernement visant à permettre aux populations de tirer pleinement profit des ressources issues de l’exploitation du Gaz découvert au large de Saint-Louis. « Un cadre juridique promoteur a été mis en place avec la loi sur le contenu local en plus de la mise en place de centres de formation », a-t-il indiqué. M. SAMB qui s’exprimait en marge d’un atelier du fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3fpt) magnifie le travail d’identification en ressources humaines et en financement en cours pour engranger un maximum de bénéficiaires des retombées de l’exploitation gazière.