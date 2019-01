​Lutte contre la violence : Timbuktu Institute invite la jeunesse à faire preuve de « responsabilité » (vidéo)

En marge d’un atelier de sensibilisation sur la non-violence, Sokhna Fatou SY, responsable des droits humains à Timbuktu Institute, a invité la jeunesse à la retenue, à l’occasion des activités sportives et politiques.



« Si elle est responsable, elle doit éviter les saccades des institutions publiques. Ces institutions nous appartiennent et nous représentent », a-t-elle dit.



Cette session destinée aux ASC et OCB de la ville, a été organisée en collaboration avec le Conseil Communal de la Jeunesse de Saint-Louis. Son président Adama Kane DIALLO a salué l’initiative de l’institut.



Il a exhorté la jeunesse à s’éloigner des attaques verbales en indiquant qu’elles ouvrent la porte aux violences physiques.