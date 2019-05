​Marche pacifique : Saint-Louis réclame la criminalisation du viol (vidéo)

Forte dénonciation de la recrudescence des actes de violence perpétrés contre les Femmes, ce matin, à Saint-Louis à travers une marche pacifique. Cette initiative du Collectif des anciennes Élèves du lycée Ahmet FALL (CLAF) a sillonné le faubourg de SOR et l’ile, scandant des messages favorables à un arrêt immédiat de ces injustices.



« Il faut que le viol soit criminalisé », exige Sabah BENJELOUNE, la présidente de la section locale du CLAF. « Nous avons profondément mal. Ces gens qui agissent de la sorte sont des lâches. Ils ne s’attaquent qu’aux femmes, qu’aux jeunes filles et aux enfants », a-t-elle fustigé.



Mme BENJELOUNE appelle à un durcissement du dispositif contre le viol et les agressions sexuelles en indiquant que « les condamnations ne sont rien avec des crimes commis ».



Des récits poignants d’élèves ont été lus en marge de la procession. Ils invitent à une meilleure prise de conscience de la sacralité de Femme, mère nourricière, socle de la Vie. Ils plaident pour le scrupuleux respect de sa Dignité de la Femme sur lequel repose l’émergence de toute société.



>>> L’intégralité de la marche