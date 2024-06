​Mauvaise qualité de l’accueil, tensions entre patients et personnel de santé : l’hôpital de Saint-Louis promet d'améliorer son offre.

Cible de critiques et de témoignages peu reluisants de patients non satisfaits de la qualité de l’accueil et du comportement jugé sévère du personnel médical, l’hôpital de Saint-Louis s'engage à améliorer son service.



Ces reproches ont été au centre du sermon du vendredi dernier prononcé par l’Imam ratib de la grande mosquée Ihsane de Sindoné, Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSÉ.



Le directeur EL Hadj Magatte SECK a fait face à la presse mardi pour décliner une nouvelle politique visant à corriger les relations souvent tendues entre le corps médical et les patients.



Il a annoncé dans la foulée l’externalisation du service de l’accueil en 2025, principal point de contestation des usagers. M. NDIAYE a saisi l’occasion pour passer en revue des investissements menés par sa structure sanitaire pour des réparations d’appareils de traitements et de l’hémodialyse et de générateurs pour assurer une meilleure prise en charge des malades.