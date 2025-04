Santé reproductive : Saint-Louis accueille une mission pionnière en procréation assistée

Le département Santé Mère-Enfant de l’UFR Santé de l’Université Gaston Berger organise, en partenariat avec la Maternité de l’Hôpital régional de Saint-Louis, un événement majeur dédié à la santé reproductive. Au programme de cette initiative novatrice, une mission de chirurgie endoscopique de pointe et le lancement officiel de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), fruit d’une collaboration inédite entre chercheurs, médecins et institutions spécialisées. Une avancée décisive pour améliorer l’accès aux soins en fertilité et renforcer l’innovation médicale à Saint-Louis.