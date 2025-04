Renforcer le financement de la santé : les élus locaux appelés à s’engager contre la mortalité maternelle et juvénile

Réduire la mortalité maternelle et infantojuvénile passe aussi par des décisions politiques locales fortes. C’est l’objectif affiché de l’atelier régional de plaidoyer pour le financement de la santé de la mère et de l’enfant, organisé cette semaine à Saint-Louis par 3CAP-Santé, en collaboration avec l’Union des Associations d’Élus Locaux (UAEL) et la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME).



Cet atelier vise à sensibiliser les élus locaux sur l’urgence de renforcer les budgets dédiés à la santé, dans un contexte où Saint-Louis, avec ses particularités géographiques et socio-économiques, fait face à des défis sanitaires considérables. En effet, entre les problématiques d’accès à l’eau, d’assainissement ou encore la proximité de la Vallée du Fleuve, les risques sanitaires restent élevés pour les femmes et les enfants.



Ce plaidoyer s’adresse aussi à l’État du Sénégal, afin qu’il soutienne davantage les efforts déployés au niveau local. Mais ce sont avant tout les élus qui sont invités à se mobiliser et à prendre des décisions concrètes pour faire de la santé une priorité territoriale.