Première greffe de moelle osseuse au Sénégal : un exploit médical réalisé à l’Hôpital Dalal Jamm

Le Sénégal célèbre une avancée majeure dans le domaine de la santé. Le 19 février 2025, l’Hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a réalisé avec succès la première greffe de moelle osseuse du pays. Cette prouesse médicale a été menée par l’équipe dirigée par le Professeur Fatou Samba Ndiaye, marquant une étape cruciale dans la prise en charge des maladies sanguines au Sénégal.





Cette greffe, qualifiée d’autologue, a été réalisée sur un patient sénégalais suivi pour une maladie sanguine chronique. L’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques consiste à prélever les propres cellules du patient, les traiter, puis les réimplanter afin de restaurer une fonction médullaire saine.



Les coûts liés à cette intervention ont été entièrement pris en charge par l’Hôpital Dalal Jamm, avec le soutien d’un partenaire non mentionné dans le communiqué officiel. Cet effort financier a permis au patient de bénéficier de soins de pointe sans aucune charge financière personnelle.



Cet exploit a été rendu possible grâce à l'investissement de l’État sénégalais, qui a construit un Centre d’hématologie clinique ultramoderne au sein de l’Hôpital Dalal Jamm. Ce centre, équipé selon les standards internationaux, a nécessité un financement de 1,5 milliard de francs CFA.



Dédié à la prise en charge des maladies sanguines, notamment les cancers et les pathologies chroniques du sang, ce service de pointe répond à un besoin crucial en soins spécialisés. Jusqu'à présent, de nombreux patients étaient contraints de se faire soigner à l’étranger, avec des frais d’évacuation allant de 100 à 150 millions de francs CFA.



Avec la mise en place de ce centre, le Sénégal réduit considérablement la nécessité des évacuations médicales coûteuses. Les patients atteints de maladies hématologiques graves peuvent désormais bénéficier de traitements avancés sur place, dans des installations modernes et adaptées.



Le Professeur Fatou Samba Ndiaye et son équipe entrent ainsi dans l’histoire de la médecine sénégalaise, démontrant la capacité du pays à offrir des soins hautement spécialisés. Cette réussite ouvre la voie à d’autres interventions complexes et renforce la confiance dans le système de santé national.



L’inauguration de ce centre d’hématologie clinique et la réalisation de cette première greffe de moelle osseuse témoignent des efforts continus du Sénégal pour améliorer son infrastructure sanitaire. Cette avancée pourrait attirer davantage de spécialistes et encourager la recherche médicale, consolidant ainsi la position du Sénégal comme un acteur majeur de la santé en Afrique de l’Ouest.



