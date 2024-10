​Migration : Un sociologue regrette le confinement du débat au sein de la classe politique.

Le directeur du Laboratoire d’études et de recherches sur le Genre, l’Environnement, la Religion et les Migrations (GERM) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a déploré lundi le cloisonnement du débat sur les problématiques de migration au sein de la classe politique, en évoquant la nécessité d’engager des réflexions multi-acteurs pour trouver des réponses adéquates à cette équation.



« Le plus souvent, on entend parler que des acteurs politiques. Cela fait plusieurs années que nous attendons ce discours et les choses n’ont pas positivement évolué », a-t-il constaté au cours d’une conférence sur la thématique.



« C’est pour cela que nous avons mobilisé des acteurs aux profils différents, leur donner la parole pour situer les positions des uns et des autres. Cela a été une belle expérience. Pour une fois, nous avons vu des acteurs aux responsabilités différentes de parler de la migration », a confié le professeur titulaire de sociologie.



Dans le cadre du projet « Opportunities », « une perspective géographique et transculturelle large sur la migration, l’émigration et l’immigration » a été préconisée. Cette initiative à laquelle participe le GERM, « donne un aperçu des différentes politiques migratoires en termes de pays d’origine (Ghana, Sénégal), de pays de transit (Italie, Mauritanie, Roumanie), de pays d’arrivée (France, Portugal) et de principales destinations de la migration (Belgique, Allemagne, Autriche) ».



La collaboration interdisciplinaire initie « des changements d’attitude et de perspective sur les discours dominants sur la migration dans la sphère publique européenne. »



« Opputunites a pour objectif de surmonter la politique destructive. Nous avons besoin de mots justes, discours jutes », a laissé entendre Michel Debruyne, le coordonnateur du Projet. « On doit entendre la voix de toutes et de tous. Il nous faut asseoir un dialogue honnête », a-t-il expliqué.