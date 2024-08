​OMVS : les Rejao veulent relancer leurs activités

Après une longue pause encouragée par les mesures restrictives du Covid-19, les Réseaux des Journalistes pour les Activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (REJAO) implantés dans les différents pays membres de l’organisation vont relancer leurs activités.



Aux fins d’harmonisation les plans d’action et de partager de bonnes pratiques en matière de communication, les responsables se retrouveront à Nouakchott pour un atelier de coordination prévu les 26, 27, 28 septembre 2024.



Au terme de ces journées de réflexion, une feuille de route sera élaborée et soumise au haut-Commissariat de l’OMVS, a-t-on appris.



Les réseaux entendent mutualiser leurs synergies afin de retrouver leur place dans le dispositif de communication et de sensibilisation de l'OMVS, pour initier un plan d'action ambitieux à court, moyen et long terme.



Créée en 1972, l’OMVS vise à favoriser le développement intégré et harmonieux de la vallée et du bassin du fleuve Sénégal, à travers la mise en œuvre de projets et programmes dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la santé de la pêche, de l'environnement, du transport, et de la communication, etc.



Outre ses missions de gestion des ressources en eau et de production d'électricité, l'OMVS joue un rôle crucial dans l'intégration économique sous-régionale. En favorisant la coopération entre ses États membres, cette organisation contribue à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les populations riveraines du fleuve Sénégal.



La collaboration entre les différents pays membres de l'OMVS a permis de réaliser de nombreuses avancées significatives dans les domaines de l'agriculture, de la production d'électricité, de l'irrigation, de la lutte contre les inondations, et de la navigation fluviale et de l’intégration entre les peuples. Ces réalisations témoignent de l'engagement commun des États membres à promouvoir le développement durable de la région, à travers la gestion rationnelle des ressources disponibles.



Pour donner plus de visibilité à ses actions, l'OMVS a mis en place dans chacun des pays membres, des réseaux dénommés "Réseaux des journalistes pour les activités de l'OMVS" (REJAO).



Dans ce cadre, plusieurs activités ont été menées par ces professionnels des médias pour accompagner la dynamique de communication avec des productions vidéo, des reportages de terrain, interviews des personnalités et des populations et des couvertures médiatiques des différentes activités.