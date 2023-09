​Poubelles intelligentes, arrosage automatique, chauffage solaire : des procèdés innovants et durables enseignés à des lycéennes de Saint-Louis

Dans le cadre d’une collaboration entre Go4stream et le Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (Crds), un programme d’initiation en sciences et en mathématiques chez les jeunes filles a été lancé. Démarré en mai, le « STEM Mousso » proposé par d’anciennes bénéficiaires du programme de bourse américaine Yali, a tenu sa première session. Durant de cinq jours, des lycéennes aux collégiennes de Saint-Louis ont bénéficié d’une initiation en Sciences, Technologies, Ingénierie, Art et Mathématiques. Des applications innovantes (poubelles intelligentes, arrosage automatique, chauffage solaire) ont été expérimentées par les génies.