Jeunes talents en débat et innovation : Saint-Louis fait briller ses lycéens

La 4e édition de la finale inter-lycées « Débattons & Hackathon » s’est tenue samedi à Saint-Louis. Organisé par Sénégal Academy, l’événement, qui a réuni plusieurs établissements du département.



La finale du concours de débats a opposé le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall à celui de Gandon, tandis que le hackathon a vu s’affronter les équipes du lycée de Tassinère Gandiol et du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall.



« L’objectif de l’initiative est de développer l’esprit critique des jeunes et leur capacité à proposer des solutions innovantes, en particulier sur le lien entre intelligence artificielle et environnement », a indiqué Mame Anna Ba, responsable administrative et financière de Sénégal Academy.



Babacar Diop, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis et parrain de la finale a salué « un jeu de l’esprit qui révèle des talents » et un modèle à suivre pour la jeunesse sénégalaise.



Pour rappel, Sénégal Academy œuvre pour la promotion des études et de la recherche scientifique.