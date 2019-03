​Production de savons : l’UCS/ Saint-Louis forme ses membres (vidéo)

La coordination régionale de l'union centriste du Sénégal (UCS) a ouvert, samedi, une formation de trois jours en production de savons en poudre, liquide et en barre. Ces sessions ont été mises au profit de 200 femmes, dont des membres et sympathisantes du parti, a renseigné Ndèye Aminata SY, la coordonnatrice.



Cet atelier a été organisé grâce au soutien de Mary Teuw NIANE, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) qui a envoyé, à cette occasion, une délégation conduite par son attaché de cabinet Birahim GUÈYE.



« Cette formation vise à autonomiser les femmes », a-t-elle dit, en indiquant qu’en plus de générer des revenus à travers ces fabrications, elles pourront les utiliser dans leurs foyers.



Le représentant du MESRI a magnifié la pertinence de l’activité. M. GUEYE souligne que ce compagnonnage suit la dynamique de collaboration créée avec Mme SY depuis de la campagne électorale pour la présidentielle.