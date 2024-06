​Protection des droits des femmes et des filles : à Saint-Louis, une juriste insiste sur le rôle des religieux

Le Centre Keur Mame Fatim KONTÉ a abrité samedi un atelier formation sur les droits des femmes, des filles et des enfants talibés. Cette activité, menée par l’ONG HOm Dedff avec le soutien d'Osiwa, vise à sensibiliser les Serignes Daaras, les enseignants et les leaders d’opinion sur les défis de la protection de ces deux couches vulnérables de la société.



« L’optique est d’amener les religieux à contribuer au respect des Droits des femmes des filles et des Taalibés en mobilisant les communautés », a laissé entendre Ndèye Astou DIOUF, juriste de formation et coordonnatrice du programme.



« À travers une démarche inclusive, nous cherchons à pousser les participants à agir pour la reconnaissance effective de leurs droits à travers leurs enseignements et leur plaidoyer », a-t-elle ajouté. « Ils vont ainsi s’engager en tant que militants pour contribuer à la promotion des droits des femmes, des filles et des Taalibés à tous les niveaux pour la construction d’une société stable de développement harmonieux de toutes les couches sociales », a indiqué Mme DIOUF.