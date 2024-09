​QUALIFICATION CAN MAROC 2025 : le Sénégal se relance face au Burundi

Après un nul décevant à domicile vendredi dernier, le Sénégal a montré une belle réaction en remportant une victoire importante face au Burundi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025.



Le match, disputé au Bingu National Stadium au Malawi, s'est soldé par un score de 1 but à 0 en faveur des Lions du Sénégal, qui ont su saisir leur chance dans un match pauvre en occasion.

Le tournant du match est survenu à la 68e minute, lorsque Sadio Mané, toujours aussi influent, a obtenu un penalty après avoir subi une faute d’un défenseur adverse sur la surface.



Ismaila Sarr, habitué à ces moments de tension, n'a pas tremblé et a transformé la sanction, avec sang-froid, envoyant le ballon au fond des filets, et offrant ainsi l'avantage à son équipe.

Cette victoire est d'autant plus importante que les Sénégalais restaient sur un match nul frustrant à domicile, et avaient besoin de ces trois points pour relancer leur campagne de qualification pour la CAN 2025.



Avec cette victoire, le Sénégal renforce sa position dans le groupe et réaffirme son statut de favori dans la course à la qualification.



Avec le SOLEIL