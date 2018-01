​Rappel à Dieu de Serigne Sidy Moukhtar MBACKE : Vive tristesse chez les Imams et Ulémas de Saint-Louis

Le président de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS), l’Imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO et l’ensemble des membres ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à DIEU de Serigne Sidy Moukhtar MBACKE, khalif général des Mourides, survenu hier nuit, dans la ville sainte de TOUBA.





Dans un communiqué transmis à Ndarinfo.com, l’AIUS exprime sa profonde tristesse et sa compassion envers la communauté mouride ainsi qu’à toute la Oummah Islamique. Elle se recueille sur la mémoire d’un fédérateur des sensibilités islamiques, d’un unificateur très attaché à l’orthodoxie des enseignements de Cheikhoul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.





L’Association prie pour le repos de son âme à Firdaws en souhaitant de la réussite au nouveau Khalif Serigne Moutakha MBACKE dans sa nouvelle mission.





NDARINFO.COM