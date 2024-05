​Recrudescence des problèmes cognitifs chez les enfants : un expert tire sur la sonnette d’alarme

Le professeur Ibrahim GIROUX a invité lundi à reconsidérer les problématiques de santé mentale généralement abordées par les politiques sous l’angle médicale et psychiatrique.



« Notre pays ne dispose que de 35 psychiatres pour 18 millions d’habitants. En termes d’acuité, nous avons traversé de crises sociopolitiques intenses entre 2021 et 2024 qui ont eu un impact très fort sur les populations et surtout sur les enfants », a expliqué Ibrahima GIROUX, enseignant-chercheur Sciences Cognitive à l’UFR SEFS de l’Université Gaston Berger.



« On observe dans les consultations que beaucoup d’enfants présentent des signes de sous-développements psychoaffectifs, cognitifs et moteurs. Sur le plan attentionnel, on voit qu’ils sont de moins en moins concentrés, contrairement à ceux des années précédentes », a-t-il indiqué.



M. GIROUX plaide pour la prise de mesures diligentes contre « l’explosion des récurrences de consultations pour des retards de développement » en cours et à l’adoption d’une approche communautaire.



« Si nous ne prenons pas en charge rapidement cette question, le problème ne fera que s’empirer dans les 15 années à venir », a-t-il averti. Le chercheur d’ajouter que « ce qui est un problème de santé de public deviendra une problématique de sécurité. Nous aurons une race d’adolescents que nous n’allons pas comprendre. Ce sera quelque chose de nouveau que nous n’avons pas vu venir ».



Il s’exprimait en marge du lancement d’un programme d’activités d’éducation, de rééducation et de bien-être au profit de la communauté universitaire de Saint-Louis du Sénégal. Cette dynamique est mise en œuvre par l'UFR SEFS grâce au soutien d'Enda Jeunesse Action et de l’ONG allemande Kinderpostzegels.



Rappelons qu’une unité de santé mentale, offrant des services d’éducation, de rééducation et de bien-être à la communauté universitaire a été mise en place au sein du Centre d’Application d’Intervention et de Recherche (CAIR) de l’UGB. Ce module vise à encourager les projets innovants, répondant aux besoins pédagogiques et à l’aspiration au bien-être des communautés.