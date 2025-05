Sen’eau, vitrine africaine des PPP durables pour l’eau, célébré à Belgrade

Porté par le ministère sénégalais de l’Hydraulique, ce partenariat entre le secteur public et le secteur privé a été le seul projet africain sélectionné parmi les 50 initiatives mondiales mises en avant à cet événement. Une reconnaissance qui positionne le Sénégal en leader régional des solutions hydrauliques résilientes au changement climatique.



Une stratégie novatrice fondée sur la technologie et l’équité



Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’Hydraulique, a souligné lors de la table ronde ministérielle que Sen’eau incarne un modèle innovant, capable de concilier performance, durabilité et justice sociale. Le projet repose sur la digitalisation des infrastructures hydrauliques, l’intégration des énergies renouvelables et ’usage de l’intelligence artificielle pour l’optimisation des ressources,



« Cette expérience démontre que des PPP intelligents peuvent répondre efficacement aux défis environnementaux tout en améliorant la qualité de vie des populations », a déclaré le ministre.



Au-delà de sa portée nationale, Sen’eau représente un modèle réplicable sur le continent africain. Son succès repose sur une gouvernance partagée entre les pouvoirs publics et un opérateur privé engagé dans la performance et la transparence.



Pour le ministre Dieye, cette reconnaissance internationale est une source de fierté, mais aussi un levier pour renforcer l’innovation dans le secteur de l’eau au Sénégal. « Nous allons consolider les acquis et introduire de nouvelles améliorations pour mieux répondre aux besoins de nos citoyens », a-t-il précisé.



En route vers la Conférence de l’eau 2026



Cette distinction intervient alors que le Sénégal se prépare à co-organiser, avec les Émirats arabes unis, la Conférence des Nations Unies sur l’eau en 2026. En tant que président en exercice du Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW), le pays compte intensifier son plaidoyer pour une gouvernance de l’eau ancrée dans la résilience climatique et les partenariats stratégiques.