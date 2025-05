Saint-Louis : les marchands tabliers du marché Ndar désemparés après les déguerpissements

Entre déguerpissements répétés et saisies de marchandises, les marchands tabliers du marché Ndar, à Saint-Louis, tirent la sonnette d’alarme. Ils dénoncent une situation de plus en plus difficile, surtout à l’approche de la fête de la Tabaski, période cruciale pour leurs revenus.



Ces petits commerçants pointent directement du doigt la mairie, qu’ils accusent de mener des opérations sans concertation ni solutions alternatives. « La saisie de nos marchandises nous cause un préjudice grave. Les grossistes qui nous livrent ne nous font aucun cadeau quand nous ne payons pas », confie l’un d’eux.



La plupart d’entre eux sont de jeunes travailleurs, engagés dans le commerce de rue comme moyen de subsistance. « Nous sommes conscients de nos responsabilités. C’est pourquoi nous choisissons de travailler honnêtement pour subvenir à nos besoins et soutenir nos familles. Les autorités doivent nous accompagner, pas nous chasser », ajoute-t-il.



Face à la précarité de leur situation, les marchands réclament la création par la commune d’un espace de vente dédié, afin de pouvoir exercer leur activité dans la légalité et la stabilité. Une mesure qu’ils estiment urgente et nécessaire pour sortir du flou dans lequel ils se trouvent.