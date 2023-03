​Ressources gazières, minières et pétrolières : Voici la contribution de Saint-Louis en 2021 (vidéo)

Les ressources pétrolières, minières et gazières ont généré 223,15 milliards FCFA, dont 206 milliards FCFA affectés au budget de l’Etat en 2021. Elles ont contribué à hauteur de 4,98 % du PIB et 7,94% des recettes de l’Etat. Elles ont représenté 38 % des exportations de l’Etat, selon le rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) présenté vendredi devant les collectivités territoriales de la région, des associations de défense de l’environnement et des représentants des services techniques déconcentrés.