​Saint-Louis – Armée : le Général Mbaye CISSÉ s’engage à donner une nouvelle impulsion aux championnats militaires de Pentathlon et de triathlon

Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA) a procédé dimanche à la clôture de l’édition 2024 des Championnats nationaux de pentathlon et de triathlon, au centre d’Instruction militaire de Dakar Bango. Ces compétition accuiellies par le commandement de la zone nord n°2 avaient mises en lice des athlètes de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers, de la Gendarmerie nationale et des Armées.



Le Général Mbaye CISSÉ s’est réjoui d’avoir présidé un « rendez-vous phare du calendrier sportif des forces armées », en soulignant l’importance du pentathlon et de triathlon dans l’évaluation des compétences des soldats.



Ces épreuves « permettent au haut commandement d’apprécier l’état de préparation des hommes par le biais d’épreuves réservées à l’élite sportive », a-t-il dit. Il a par ailleurs témoigné sa satisfaction aux athlètes et promis de donner « une nouvelle impulsion » à ces disciplines « uniques du sport militaire ».



« Le pentathlon et de triathlon sont constitués essentiellement d’épreuves à la fois techniques et physiques qui nécessitant une grande résilience. Ils comptent 5 activités d’endurance, de résistance d’adresse, de vitesse et de précision qui permettent de mesurer l’aptitude au combat du soldat », a expliqué l’ancien commandement de la Comzone 2 devant une force mobilisation d'autorités militaires, de dignitaires et de représentants de l'administration territoriale.