​Saint-Louis : Belle collaboration entre le CRDS et les instituions d’éducation – vidéo

À l’instar de la communauté internationale, le Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) a célébré hier la Journée mondiale des musées (JIM). Célébrée pour la première fois il y a 40 ans, la JIM est une opportunité de montrer que les musées sont un moyen important d’échanges culturels et d’enrichissement des cultures, et d’encourager la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre les peuples. Mme Fatima FALL, la directrice du CRDS par ailleurs présidente de l’International Council of Museums (ICOM – Sénégal) a réitéré la disponibilité et l’ouverture de cette galerie d’histoire au public, en invitant les populations de Saint-Louis à mieux découvrir le centre. Mme FALL a magnifié la collaboration chaque fois renouvelée entre son institution et les établissements d’éducation de la ville. La commémoration de la JIM marquée par une forte hausse de visites des lieux, a coïncidé avec l’ouverture d’un Centre d’Interprétation sur le patrimoine culturel et naturel mis en place grâce à la coopération espagnole.