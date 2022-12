​Saint-Louis : des entreprises sensibilisées sur les avantages sur la convention nationale État – Employeur – vidéo

La session de clôture de la phase II du Projet de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED) a été mise à profit pour sensibiliser les entreprises sur les bénéfices de la convention nationale État – Employeur. « C’est un dispositif très efficace pur l’insertion des jeunes », explique Khady MBODJ, la directrice adjointe de la direction de l’emploi. En plus de permettre aux sociétés d’acquérir des ressources humaines de qualité à travers des CCD de deux ans, la convention renforce les efforts de l’Etat en matière de lutte contre le chômage. C’est à ce titre qu’elle rejoint l’esprit du PASPED qui, dans ce deux phases, a encouragé l’enrôlement de plus de 400 bénéficiaires à Saint-Louis.