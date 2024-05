​Saint-Louis : des toilettes mobiles installées à la gare routière et au marché de Sor

Deux toilettes mobiles installées à la gare routière et au marché de Sor (tendjiguène) ont été réceptionnées mercredi lors d’une cérémonie présidée par des élus.



L’installation de ces latrines qui vise à renforcer la propreté publique, est le fruit d’une collaboration entre la mairie de Saint-Louis et une entreprise tchèque basée au Sénégal.



« C’est un premier projet. Je suis ravi des réactions positives que j’ai pu constater. Nous avons démarré par la région de Saint-Louis et nous allons étendre l’initiative dans les autres régions du pays », a déclaré Thomas BOREKI, le coordonnateur du projet.



