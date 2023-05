​Saint-Louis : les travaux du Serrp seront livrés avant la fin de l’année, selon Cheikh Issa SALL

Le Directeur général de l’Agence de Développement Municipal (ADM) s’est imprégné mercredi de l’état d’avancement des travaux menés dans le cadre du projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Grâce à ce projet cofinancé par l’Etat du Sénégal et la banque mondiale, 500 logements sont érigés sur le site de Diougop pour accueillir des populations victimes de l’érosion côtière sur la Langue de Barbarie. Au total, 15 000 personnes seront déplacées et installées dans les nouvelles concessions où toutes les exigences sociales et environnementales ont été prises en charge. Cheikh Issa SALL s’est dit « très satisfait » après sa tournée, en adressant ses félicitations aux entreprises. M. SALL par ailleurs maire de la Commune de Mbour renseigne que les infrastructures seront livrées au plus tard avant la fin de l’année 2023. Suivez son intervention.