​Saint-Louisiens, levez-vous ! La Linguère, c’est l’affaire de tous. Par Papa Mafall Mar FALL

En 1969, le président Senghor constatant que les équipes sénégalaises ne dominaient plus en Afrique de l’ouest, convoqua M. Lamine Diack ministre du sport d’alors pour diagnostiquer les différents problèmes et y apporter les solutions nécessaires : une réforme a été proposée : la réforme du sport de 1969 appelée par ailleurs la ‘’réforme Lamine Diack’’ qui encourageait les petites équipes à se fusionner pour donner de clubs forts avec des moyens conséquents.



Dans cette perspective est née la Linguère de Saint-Louis avec la fusion de l’espoir de Saint-Louis et de la saint-louisienne.



Un club mythique qui a marqué l’histoire du football sénégalais à plusieurs niveaux : quatre fois vainqueurs de la coupe du Sénégal : 1971, 1988 ; 1990 et 2007 et finaliste malheureux trois fois en 1984 ; 1993 et 1997 Vainqueur aussi du premier championnat professionnel du Sénégal.



Ce rappel, n’a pour objectif que pour relever le caractère mythique de ce club et se dire que nous ne sommes pas à notre place et que cela devienne l’affaire de tous. Par notre appartenance à Saint-Louis, la Linguère est notre moyen d’identification dans le football sénégalais.



Il est temps qu’on en parle et qu’on enterre les haches de guerre et se mettre autour d’une table pour que ce grand club retrouve sa place dans l’élite. Apportons à ce président une aide telle qu’elle soit pour qu’il puisse réussir dans cette mission. Sa réussite est la réussite de tout le football saint louisien.



C’est un président que j’ai suivi depuis ses débuts et je vois en lui une personne avec une motivation intrinsèque extraordinaire pour hisser les sambas Linguère à leur place. Ces discours je les écoute et je les analyse en tant que manager, il est sur le chemin, assister le, il en a besoin. Le sacre ne s’achète pas, il se construit. L’Allemagne a gagné la coupe du monde 2014 en 2006. Il nous faut du temps et de la patience pour y arriver.



Il est normal qu’une équipe comme la Linguère de Saint-Louis s’il ne gagne pas que les supporters se lèvent cela témoigne la grandeur de l’institution La Linguère et montre en plus qu’il a belle et bien une base affective sur laquelle tous les clubs professionnels s’appuient pour leur développement. Le supporter est une partie prenante dans le club, il est au centre de la billetterie en passant par le sponsoring jusqu’au marchandising.



En ces mots, je termine par un petit conseil au président ne vous détournez pas de vos objectifs manager c’est planifier, c’est organiser, c’est diriger et enfin c’est évaluer



Aux saint-louisiens de toute obédience, faisons de la Linguère de Saint-Louis l’affaire de tous.



Papa Mafall Mar Fall

Licence STAPS/UGB

Master II Management du sport/INSEPS