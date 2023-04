​Souvenirs aux disparus et consultations gratuites : Bara DIOP au chevet de sa localité (vidéo)

Le notable de GANDON tient à perpétuer son initiative solidaire au bénéfice de sa localité. Il a mobilisé les populations autour d’une séance de communion et de prières, dédiée aux disparus. Une dizaine de Kamils ont été récités. Des invocations ont été formulées pour le renforcement de paix et la concorde sociale.



« C’est une occasion de rendre hommage et de prier pour nos amis, parents et proches qui nous accompagnaient dans diverses activités », a déclaré Bara DIOP qui salue la forte présence des écoles coraniques et des imams.



Par ailleurs, à l’issue des consultations gratuites médicales des éditions précédentes, une forte prévalence du diabète et de la tension artérielle, a été décelée. Une campagne de sensibilisation sur la prévention et le suivi de la maladie, a été engagée. Des tests ont été menés sur place. Ils permettront d’accompagner les cas identifiés.