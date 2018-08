​TABASKI 2018 : la « trilogie abrahamique », une leçon offerte aux familles sénégalaises (vidéo)

L’Imam ratib a passé en revue, les maux qui gangrènent la société sénégalaise au cours de son sermon de la Tabaski. Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO a notamment invité les familles à s’inspirer de la « trilogie abrahamique ou l’union d’un époux, d’une épouse et d’un fils devant l’ordonnance divine ». « Cette cohésion est la base de toute réussite, car l’union fait la force », a-t-il dit.



« Abhraham s’est soumis sans se poser des questions. Voilà l’attitude qu’un père musulman doit adopter devant l’application des préceptes de la religion. C’est pour cela qu’Allah a demandé au Prophète Mouhammad (Paix et Salut sur Lui) de suivre la voie du père d’Ismail », a ajouté l’Imam.



Le religieux s’insurge contre « la disparition de la solidarité » dans la société, l’ogocentraisme et la multiplication des péchés qu’il considère comme les soubassements de la rareté pluviométrique.



« Acheter un mouton un million de francs CFA, l’embellir de henné, au moment ou un voisin pauvre n’a pas de quoi subvenir à ses besoins, le manger tranquillement devant le regard de Dieu. Ce n’est point le comportement d’un bon croyant », a-t-il laissé entendre, en rappelant que pour « avoir la bienfaisance il faut assainir l’égoïsme ».



