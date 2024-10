​UGB : l'édition 2024 des vacances citoyennes bouclée avec succès

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a clôturé mercredi l’édition 2024 des vacances citoyennes. Cette initiative citoyenne lancée en 2022 invite les différentes composantes de la communauté universitaire à impacter positivement leur milieu. Une panoplie d’actions a été lancée dans les domaines de l’environnement, du social, de la santé, de l’éducation.



La responsable de division du Service à la Communauté de l’UGB a rendu hommage aux entités qui se sont illustrées au cours de cette édition. Mme NGOM Aminata Touré a magnifié l’engagement de ces dernières à être des « modèles d’engagement de citoyenneté et de civisme ».



« Des initiatives positives ont été prises à travers des campagnes de sensibilisation sur la santé, des consultations médicales gratuites et des activités de reboisement », a-t-elle dit. Une satisfaction partagée avec le directeur de la coopération, de l’insertion et du service qui invite les étudiants à poursuivre la dynamique.



« Les initiatives citoyennes doivent être combinées aux études. Les étudiants peuvent faire du volontariat et contribuer à la résolution de plusieurs problèmes au sein de l'Université et dans les zones environnantes », a laissé entendre Aly KANE.