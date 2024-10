​Université Gaston Berger : lancement d’un projet de valorisation des ressources renouvelables et les déchets en produits biosourcés

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis Louis a abrité mardi la cérémonie de lancement du projet PEA et de la Chaire UNESCO Ingénierie Durable des produits Biosourcés (IDBIO). Portée par l’Université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal et l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse, cette initiative vise à structurer une filière de formation professionnalisante, la promotion de l'innovation durable et la création d'emploi.



Exécutée sur une durée de quatre ans grâce au financement de l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence nationale de la recherche (ANR), cette dynamique encourage l’émergence de nouvelles filières de valorisation en produits biosourcés, de ressources renouvelables et de déchets, en soutien à l’économie locale et durable.



« Le projet va essayer des donner une seconde vie aux produits et sous-produits agricoles et agroalimentaires en les transformant pour des applications sur différents domaines », a renseigné Joseph Bassama, Co-coordinateur Projet PEA IDBIO.



« La chaire va mener différentes activités liées à la formation des enseignants et étudiants par le montage d’un master, mais aussi tout ce qui activité d’innovations tournée vers les entreprises privées du secteur agricole au Sénégal et Afrique de l’Ouest », a ajouté l’enseignant-chercheur à l’UGB.



Il a évoqué la stimulation et le renfoncement de « liens Sud-Sud » en vue de « trouver des solutions claires pour protéger notre environnement. En a croire M. Bassama, la nouvelle dynamique va agir sur la création de richesses par le développement d’entreprises et l’insertion des jeunes ».