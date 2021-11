11 novembre 2016 : Souvenirs d’une journée très douloureuse à Guet-Ndar – vidéo

Ce jour là, la tension était à son paroxysme. La Mairie de Saint-Louis engageait la destruction des mosquées de Hadramé DIOP et de Yankhoba, bâties sur les berges de Guet-Ndar. S’en est suivie à cette grande casse encore marquée dans les esprits, de longues et violentes émeutes entre forces de l’ordre et jeunes du quartier. Plusieurs personnes ont été arrêtées. De graves blessés enregistrés des deux parts. La colère avait suscité le vandalisme de l’école Cheikh TOURE et d’un poste de la gendarmerie à l’entrée de l’hydrobase … Plusieurs années, la grande mosquée offerte en compensation à la destruction des deux lieux de dévotion peine à sortir de terre.