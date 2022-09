14e Législature : Wade cède son fauteuil, une dame dirige la séance inaugurale

Me Abdoulaye Wade, qui va démissionner de son poste de député, ne devrait pas diriger la séance inaugurale de la 14e législature. C’est une dame qui devrait monter au perchoir en tant que doyenne d’âge.



L’honneur de diriger la séance inaugurale de la 14e Législature devrait revenir donc à l’honorable député Aminata Dia. En l’absence de Me Abdoulaye Wade, elle devient d’office la doyenne d’âge, puisque du haut de ses 78 ans, elle est la plus âgée de l’hémicycle, selon la Rts.



Si elle remplit les autres critères, c’est à dire savoir lire et écrire dans la langue officielle, elle va diriger la séance d’ouverture jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée nationale.



Et ça semble n’est pas être le cas pour Aminata Dia. Et c’est donc Aïda Sow Diawara qui, selon les sources de Thieydakar, héritera du perchoir, le temps de l’élection du président de l’Assemblée Nationale.



Elle devrait être assistée par Sokhna Bâ et Abo Mbacké Thiam qui seraient les plus jeunes.



A signaler que Me Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition WALLU, a décidé de céder sa place à son suppléant, en la personne de Saliou Dieng..