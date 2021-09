18 SAFAR : le marché NDAR dans la ferveur mouride (vidéo)

Berndés, récitals de de Coran et de Xassaides et rythment le marché de Ndar Toute depuis le premier SAFAR. Les commerçants reprennent chaque année, cette tradition, avant la célébration du Magal de Touba, le 18 Safar. Toutes les obédiences confrériques apportent leur contribution. Des équipes sont constituées au quotidien pour la restauration et pour les autres taches courantes faisant, preuve d’engagement et de générosité. Ici, l’invite de Cheikh Ahmadou MBACKE faite aux disciples de s’investir dans sa reconnaissance à son Seigneur se traduit par une volonté sa commune mesure. Touba Marché NDAR 2021 …