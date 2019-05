20 points de sagesse : le vrai sens du JIHAD (vidéo)

Suite des enseignements tirés des 20 points de sagesse indiqués par l’Imam Aly, quatrième khalife de l’Islam. Après avoir évoqué les influences bénéfiques de la Foi en un Dieu unique, de la prière, de la Zakat et du Hajj sur l’Homme, Serigne Mohsine DIOP rappelle le véritable sens du « Jihad » dont l’interprétation suscite moult divergences et tiraillements. Des incompréhensions qu’utilisent les pourfendeurs de la troisième religion relevée pour la taxer de violente. « Il n’en est rien », note le professeur DIOP qui relate la tolérance et l’esprit de dépassement dont le Prophète faisait montre devant ses ennemis. Une conduite dictée par le Coran. L’érudit signale qu’à ses premières heures, la guerre n’a été engagée qu’en cas de légitime-défense lorsque les musulmans ont été persécutés et massacrés alors qu’ils avaient choisi de s’exiler pour éviter les tensions …