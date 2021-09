24 ans après, le Sénégal pleure toujours Mame Abdoul Aziz Dabakh Sy

Né en 1904 et rappelé à Dieu en 199, Dabakh a passé sur terre 93 ans de vie bien remplie et très utile pour toute la Nation, sans dissonance aucune entre ses intentions, ses propos et ses actes sincères et exemplaires.



En 1979, Mame Abdou Aziz SY Dabakh entama l'extension de la Grande Mosquée de Tivaouane pour vivifier et perpétuer l'œuvre et la mission héritées de son illustre père et de ses frères devanciers.



Se rappeler du Saint Homme devrait être l'opportunité de se rappeler de son viatique. Il prônait toujours, en tous lieux et à toutes les occasions et par l'exemplarité, la nécessité ou l'obligation pour tous d'œuvrer ensemble pour que le "bateau Sunugal" ne chavire pas. Pour lui, l'Intérêt Général devait incontestablement avoir la primauté sur les intérêts partisans.