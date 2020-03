28e édition du Festival de jazz : la collaboration des partenaires renouvelée …

Après l’audience concluante, empreinte de cordialité avec le ministre de la Culture et de la Communication, l’association Saint-Louis Jazz, sous la houlette de son président Me Ibrahima DIOP, rafraichit ses relations avec ses partenaires en vue d’assurer la bonne tenue de sa 28e édition.



Le partenariat avec le Grand duché du Luxembourg se renouvelle et s’étoffe avec l’engagement de ce dernier d’accompagner l’événement et d’amener un retentissant groupe.



La Bicis BNP Paris, traditionnelle collaboratrice de Saint-Louis Jazz a également réitéré son engagement à soutenir ce rendez-vous culturel majeur. Ce, au cours d’un entretien avec le président DIOP et son directeur général, vendredi, à Dakar.



Il faut par ailleurs ajouter que cette année, des synergies sont obtenues avec la biennale de Dakar. Une grande première et une façon d’exprimer tous les pans de l’art et de culture à l'occasion de ce festival international.