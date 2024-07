2e journée nationale de Set-Setal : l’Imam Cheikh Admed Tidjane DIOP invite les Saint-Louisiens à se mobiliser

L’adjoint à l’Imam ratib de la Grande mosquée, invite les populations de Saint-Louis à s’impliquer pleinement pour la réussite de la 2e journée d’investissement humain prévue ce 06 juillet 2024 sur l’ensemble du territoire national.



« Chaque citoyen doit s’en approprier et agir selon ses moyens pour que cette invite citoyenne du président la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE soit marquée de succès », a-t-il dit.



« Au nom de l’Imam ratib de Saint-Louis, Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO, j’invite tous les Saint-Louisiens et les membres de la fédération régionale des Associations de Maitres Coraniques dont j’assure la présidence, à se mobiliser à cette occasion, à se donner corps et âme pour que nos rues et ruelles propre avant l'hivernage en perpective », a-t-il dit dans un message transmis à travers les ondes de la RTS.



Le fils de l'Imam Abdoul Magib DIOP (rta) a par ailleurs rappelé la place de l’hygiène dans l’Islam s’appuyant sur une injonction du Prophète Mouhammad (Paix et Salut Sur Lui) faite aux croyants, selon laquelle « la propreté fait partie de l’Islam ».



À l’image de la première édition, un fort engouement est attendu à Saint-Louis avec l’enrôlement des Forces de Défense et de Sécurité aux côtés des populations pour l’éradication des dépotoirs sauvages d’ordures et le curage des caniveaux.



NDARINFO.COM