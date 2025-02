2e phase de réduction du coût de la vie : l’Ascosen et SOS Consommateurs approuvent

L’annonce du Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale sur les mesures prévues pour la deuxième phase de réduction du coût de la vie a été bien accueillie par l’Ascosen et SOS Consommateurs. De son côté, l’Unacois Yessal juge la baisse des prix des denrées de base essentielle, tout en alertant sur un risque de pénurie de sucre.



Momar Cissé, vice-président de l’Ascosen, soutient le ciblage des subventions. « Je donne un exemple. Pour les personnes les plus nanties, en bénéficier par exemple si la subvention est ciblée les institutions comme la Banque mondiale, les bureaux qui sont à Dakar, le Fonds monétaire international vont bénéficier de contrats spéciaux, c’est-à-dire que l’abonnement de l’électricité sera spécifié. Maintenant, les autres qui sont les moins nantis seront toujours protégés et ils ne verront pas leur abonnement explosé. Ils payeront toujours la même chose », a-t-il expliqué sur la RFM.



Selon Me Massokhna Kane, la mise en œuvre des mesures est réalisable. « Ce qu’il faut, c’est d’abord essayer de faire des économies dans certains secteurs. Parler de la réduction des agences budgétivores. Ensuite, il faut cibler les produits les plus chers et les produits de grande consommation », a dit le président de SOS Consommateurs.



Cheikh Cissé, président de l’Unacois Yessal, affirme que les commerçants sont favorables à la baisse des prix, mais avertit d’un risque de tension sur le marché du sucre.



« Nous sommes prêts à ajuster les prix au bon moment, mais cela ne dépend pas uniquement de nous. Si l’État n’autorise pas l’importation de sucre, je crains une pénurie pendant le Ramadan, période où la consommation est très élevée », a-t-il alerté, tout en précisant que la Compagnie sucrière du Sénégal (CSS) dispose d’un stock, mais qu’il pourrait ne pas suffire s’il n’y a pas d’importations durant le Ramadan.



