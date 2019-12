307 milliards pour l’achat des véhicules de l’Administration : Les députés surpris par ce montant « exorbitant »

En travaux de commission, les députés se sont dit surpris du montant de 307 milliards de FCFA mentionné par le président de la République Macky Sall relativement à l’achat des véhicules de l’Administration. Ainsi, ils ont jugé ce montant « exorbitant » et ont à cet effet demandé des éléments d’explication au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ce jeudi, lors du vote sans débat du budget de son département d’un montant de plus de 218 milliards de FCFA.



Abdoulaye Daouda Diallo ramène le montant à 6,6 milliards pour les prévisions de 2020



En réponse aux fonds que l’Etat aurait décaissé, le ministre a informé que des montants ont été mobilisés dans le budget pour ces achats. « Il ressort des statistiques que le montant décaissé pour les dépenses de véhicules de 2012 à 2018 s’élève à 119 milliards de FCA. Pour l’année 2019, il est estimé à plus de 3 milliards de FCA. Quant aux prévisions de 2020, c’est un montant de 6,6 milliards FCFA qui est affecté à l’achat des véhicules dont seulement un milliard de FCFA pour la Directrice du matériel et du Transit administratif (Dmta) », a laissé entendre Abdoulaye Daouda Diallo. Sans plus.